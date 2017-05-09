Страны ЕС отметили День победы во Второй мировой войне в Европе

В некоторых странах День победы 8 мая вместо 9-го начали праздновать сравнительно недавно.

В ЕС День победы уже отметили

В большинстве стран ЕС 8 мая отметили отмечали День победы во Второй мировой войне в Европе.

В частности, в столице Чехии Праге у Национального монумента на Витковой горе состоялась торжественная церемония с участием премьер-министра Богуслава Соботки. Политики и военные возложили венки и цветы к монументу, передает Еuronews.

А в Варшаве польский министр обороны Антони Мачеревич и ветераны собрались у могилы неизвестного солдата на площади Пилсудского в Варшаве. День победы в Польше был перенесен с 9 на 8 мая только 2 года назад.

Большинство стран так называемого "социалистического блока" вплоть до конца 80-х годов прошлого века праздновали День победы как и в СССР, 9 мая.

В Украине День победы над нацизмом отмечают 9 мая, а 8 мая – День памяти и примирения.