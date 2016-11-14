Страны ЕС намерены увеличить расходы на свою безопасность и оборону

О том, какими будут последствия избрания Трампа для Европы, главы МИД стран ЕС говорили на неформальной встрече.

В Евросоюзе не хотят ждать, когда Трамп определится с внешней политикой Facebook/European Union in Ukraine

В Брюсселе состоялась неформальная встреча глав министерств иностранных дел Евросоюза , посвященная последствиям президентских выборов в США. На ней стало известно, что европейские политики считают необходимым увеличить расходы на безопасность и оборону стран ЕС. Участники встречи пришли к выводу, что на Европе теперь лежит "особая ответственность", сообщает DW.

"Европейцам необходимо укреплять собственную безопасность и углублять кооперацию в сфере оборонной политики независимо от смены администрации США", - заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини. Она отметила, что страны ЕС в ближайшее время должны сконцентрироваться на сотрудничестве по такаим ключевым вопросам, как борьба с изменением климата, имплементация ядерного соглашения с Ираном и преоделением "всех тех кризисов, которые окружают нас".

Могерини отметила, что у ЕС нет времени ждать, когда Трамп и его новая администрация определятся со своей внешней политикой, поскольку "Европа развивается, мир не стоит на месте, и продолжаются кризисы вокруг нас".

Сообщается, также, что сегодня, 14 ноября, пройдет официальная встреча глав МИД стран ЕС, а во вторник, 15 ноября, соберутся главы оборонных ведомств стран Евросоюза.

Предложения дипломатов и военных будут впоследствии рассмотрены на декабрьском саммите ЕС.

Как сообщалось, ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США представляет угрозу для трансатлантических межконтинентальных отношений, подрывая их основы и структуры.