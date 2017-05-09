Страны Балтии отключатся от российских электросетей

Эстония, Латвия и Литва подключатся к польской энергосистеме.

Балтия отключится от России Василий Артюшенко, ZN.UA

Страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва намерены отказаться от получения электроэнергии из общей с Россией энергосистемы и войти в сеть ЕС, подключившись к энергосети через Польшу. Таким образом планируется минимизировать энергетическую зависимость стран Балтии от РФ, пишет у краинская редакция DW.

"Все мы четверо согласились прояснить распределение (обязанностей, - ред.) между четырьмя странами (Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей - ред) до конца года", - сообщил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Конкретные даты переподключения к энергосети ЕС не называются, однако известно, что ранее это планировалось на 2025 год. Проект однако, был отложен, из-за дискуссии относительно точки подключения к европейской сети - в Польше или Финляндии (через подводный электрокабель).

Подключение через Польшу было признано более целесообразным экономически.

Также придется учесть и тот факт, что Калининградская область РФ синхронизирована с российской электросетью через страны Балтии.

Также отмечается, что Россия никогда не отключала электроэнергию странам Балтии и даже не грозилась это сделать, однако Литва рассматривает факт энергетической зависимости от РФ как одну из главных национальных опасностей.

Ранее в Литве отмечали, что Россия нарастила силы и возможности начать наступление против любой из трех стран Балтии за 24 часа, ограничивая тем самым способность НАТО ответить на агрессию должным образом.