Столтенберг Трампу: не время сомневаться в значении партнерства между Европой и США

Курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для США, уверен генсек НАТО.
По его словам, Запад сталкивается сейчас с самой значительной опасностью за всю историю последнего поколения.
Ранее, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль. Он заявлял, что США надо дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.
"Курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для Соединенных Штатов. Мы сталкиваемся с самыми серьезными угрозами нашей безопасности за последние десятилетия. Сейчас не время сомневаться в значении партнерства между Европой и Соединенными Штатами", - считает глава НАТО.
Сообщалось, что Трамп спешит провести телефонный разговор c Путиным после получения от него "чудесного" письма.
Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Русская служба Би-би-си