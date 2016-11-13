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Столтенберг Трампу: не время сомневаться в значении партнерства между Европой и США

13 ноября в 17:47

Курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для США, уверен генсек НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Запад сталкивается сейчас с самой значительной опасностью за всю историю последнего поколения, уверен Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал статью для британской газеты Observer, в которой он обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу, подчеркнув, что курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

По его словам, Запад сталкивается сейчас с самой значительной опасностью за всю историю последнего поколения.

Ранее, в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль.  Он заявлял, что США надо дважды подумать о том, приходить ли на помощь стране-члену НАТО, подвергшейся нападению, если та не платит положенный взнос в бюджет союза.

"Курс изоляционизма исключен как для Европы, так и для Соединенных Штатов. Мы сталкиваемся с самыми серьезными угрозами нашей безопасности за последние десятилетия. Сейчас не время сомневаться в значении партнерства между Европой и Соединенными Штатами", - считает глава НАТО.

Сообщалось, что Трамп спешит провести телефонный разговор c Путиным после получения от него "чудесного" письма.

Читайте также: НАТО отложил зимний саммит в связи с избранием Трампа – СМИ

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги США Европа НАТО Столтенберг Трамп
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