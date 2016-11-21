Столтенберг снова потребовал от РФ прекращения бомбардировок Алеппо

Неизбирательные удары сирийской армии усугубляют страдания мирного населения, заявил также генсек НАТО.

Неизбирательные удары сирийской армии зачастую приходятся на больницы в Алеппо facebook/AleppoAMC

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Россию и власти Сирии прекратить неизбирательные бомбардировки Алеппо и других сирийских городов.

"Это должно прекратиться", - сказал Столтенберг, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Стамбуле.

Генсек НАТО упомянул авиаудары российских самолетов как с сирийской территории, так и с авианосной группы, находящейся у берегов Сирии. Он также подчеркнул, что неизбирательные удары со стороны сирийской армии, целью которых, по его словам, зачастую становятся больницы, "только усугубляют страдания мирного населения".

19 ноября сообщалось, что работа больниц в контролируемой повстанцами части сирийского Алеппо остановилась после нескольких дней тяжелых воздушных ударов по городу.

Ранее советник специального представителя ООН по Сирии Ян Эгеланд сообщил, что мирное население восточной части сирийского Алеппо, которую контролируют повстанцы, переживает "очень мрачный момент", поскольку из-за интенсивных боевых действий и бомбардировок авиацией Башара Асада и ВВС РФ жители остались полностью отрезанными от поставок пищи и медикаментов.

15 ноября, в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.