Столтенберг отрицает любые договоренности относительно вмешательства НАТО в конфликт Северной Кореи и США

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Генеральный секретарь Альянса также напомнил, что НАТО осуждает регулярные нарушения Пхеньяном резолюций Совбеза ООН.

НАТО будет наблюдать за конфликтом США и КНДР со стороны

НАТО не будет вмешиваться в возможный конфликт между США и КНДР, сообщилЙенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

"На прошлой неделе я провел четыре часа в Белом доме и могу заверить, что не было никаких дебатов о роли НАТО в отношении Северной Кореи", - рассказал журналистам генсек НАТО.

Несмотря на политику невмешательства, Столтенберг обвинил руководство КНДР в дестабилизации всего региона. Генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО осуждает регулярные нарушения страной резолюций Совета Безопасности ООН относительно ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.