Стивена Хокинга госпитализировали в Риме из-за недомогания

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Состояние физика не оценивается как серьезное.

Хокинг проведет ночь в клинике, где лечится духовенство Ватикана neinvalid.ru

Физик, который находится в Риме с визитом, госпитализирован в местную клинику, сообщает Reuters

Как сообщил журналистам представитель ученого, Хокинг почуствовал недомогание. Однако, медики не оценивают его как серьезное.

В пятницу, 2 декабря, физика доставили в римскую клинику Джемелли – одно из лучших медицинских учреждений столицы Италии, услугами которой пользуется духовенство Ватикана.

По данным издания, физик проведет в клинике ночь. Врачи утверждают, что "ситуация находится под контролем".

Источник Reuters в Ватикане сообщил, что планы Хокинга покинуть Италию в субботу не изменились.

Как сообщалось, 74-летний Стивен Хокинг отправился в Рим для участия в симпозиуме папской Академии наук. В понедельник, 28 ноября, ученый встретился с Папой Римским Франциском.