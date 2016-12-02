Стивена Хокинга госпитализировали в Риме из-за недомогания

Состояние физика не оценивается как серьезное.
Как сообщил журналистам представитель ученого, Хокинг почуствовал недомогание. Однако, медики не оценивают его как серьезное.
В пятницу, 2 декабря, физика доставили в римскую клинику Джемелли – одно из лучших медицинских учреждений столицы Италии, услугами которой пользуется духовенство Ватикана.
По данным издания, физик проведет в клинике ночь. Врачи утверждают, что "ситуация находится под контролем".
Источник Reuters в Ватикане сообщил, что планы Хокинга покинуть Италию в субботу не изменились.
Как сообщалось, 74-летний Стивен Хокинг отправился в Рим для участия в симпозиуме папской Академии наук. В понедельник, 28 ноября, ученый встретился с Папой Римским Франциском.ZN.UA