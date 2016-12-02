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Стивена Хокинга госпитализировали в Риме из-за недомогания

2 декабря в 23:15

Состояние физика не оценивается как серьезное.

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Хокинг проведет ночь в клинике, где лечится духовенство Ватикана
neinvalid.ru
Физик Стивен Хокинг, который  находится в Риме с визитом, госпитализирован в местную клинику, сообщает Reuters.

Как сообщил журналистам представитель ученого, Хокинг почуствовал недомогание. Однако, медики не оценивают его как серьезное.

В пятницу, 2 декабря, физика доставили в римскую клинику Джемелли – одно из лучших медицинских учреждений столицы Италии, услугами которой пользуется духовенство Ватикана.

По данным издания, физик проведет в клинике ночь. Врачи утверждают, что "ситуация находится под контролем".

Источник Reuters в Ватикане сообщил, что планы Хокинга покинуть  Италию в субботу не изменились.

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Как сообщалось, 74-летний Стивен Хокинг отправился в Рим для участия в симпозиуме папской Академии наук. В понедельник, 28 ноября, ученый встретился с Папой Римским Франциском.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Хокинг Рим клиника госпитализация Ватикан
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