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Стинг спустя год после страшного теракта открыл концертный зал в Париже

12 ноября в 23:43

В ноябре 2015 года во время теракта в концертном зале  Bataclan погибли 90 человек.

Стинг
Стинг выступил в память о жертвах теракта в Париже
Reuters
В Париже спустя год после страшного теракта открылся концертный зал Bataclan, где погибли десятки человек. На открытии 12 ноября выступил британский певец Стинг.

"Мы не забудем их", - сказал Стинг на французском после минуты молчания в память о жертвах террористов. 

Выступление Стинга началось с песни "Fragile" ("Хрупкий"), в которой содержится призыв против насилия. Свой гонорар от выступления певец общественным организациям, которые оказывают помощь родственникам жертв прошлогоднего театра. 

В театре "Батаклан" вечером 13 ноября 2015 года трое террористов убили 90 человек во время концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal. В ноябре прошлого года в Париже произошла серия терактов.  Всего жертвами убийц стали 130 человек, еще 350 получили ранения.

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13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства". 14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже

Агентство AFP сообщило, что власти Франции знали о возможных терактах. По информации агентства, в последние несколько недель чиновники и эксперты говорили о том, что "исламисты готовят беспрецедентные атаки против Франции, которые практически невозможно будет остановить". Также, по данным AP, разведка Ирака предупредила Францию о готовящихся нападениях за день до терактов в Париже.

По материалам: ZN.UA
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