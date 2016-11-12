Стинг спустя год после страшного теракта открыл концертный зал в Париже

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В ноябре 2015 года во время теракта в концертном зале Bataclan погибли 90 человек.

Стинг выступил в память о жертвах теракта в Париже Reuters

В Париже спустя год после страшного теракта открылся концертный зал Bataclan, где погибли десятки человек. На открытии 12 ноября выступил британский певец Стинг.

"Мы не забудем их", - сказал Стинг на французском после минуты молчания в память о жертвах террористов.

Выступление Стинга началось с песни "Fragile" ("Хрупкий"), в которой содержится призыв против насилия. Свой гонорар от выступления певец общественным организациям, которые оказывают помощь родственникам жертв прошлогоднего театра.

#UPDATE In symbolic show, Sting reopens #Bataclan concert hall where jihadists massacred 90 people https://t.co/SwWAnsKvHE — AFP news agency (@AFP) 12 ноября 2016 г.

В театре "Батаклан" вечером 13 ноября 2015 года трое террористов убили 90 человек во время концерта американской рок-группы Eagles of Death Metal. В ноябре прошлого года в Париже произошла серия терактов. Всего жертвами убийц стали 130 человек, еще 350 получили ранения.

13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства". 14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже.

Агентство AFP сообщило, что власти Франции знали о возможных терактах. По информации агентства, в последние несколько недель чиновники и эксперты говорили о том, что "исламисты готовят беспрецедентные атаки против Франции, которые практически невозможно будет остановить". Также, по данным AP, разведка Ирака предупредила Францию о готовящихся нападениях за день до терактов в Париже.