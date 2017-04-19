Старший сын президента Таджикистана стал мэром Душанбе

29-летний сын президента утвержден в должности официально, ранее он был всего лишь и.о.

Мэром таджикской столицы стал сын президента ASIA-Plus

Старший сын президента Таджикистана Рустам Эмомали официально утвержден в должности председателя столицы страны – Душанбе. Его утвердил городской совет, депутатом которого Рустам Эмомали стал после выборов в начале апреля.

"Десятая сессия Совета народных депутатов города Душанбе пятого созыва заслушала отчет городской избирательной комиссии об итогах прошедших 2 апреля выборов депутатов городского совета. По данным избирательной комиссии, Рустам Эмомали получил на этих выборах 84,8% голосов избирателей", - сообщается на сайте горадминистрации.

Эмомали, возглавлявший до этого Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией, был назначен и.о. главы Душанбе 12 января, после того, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял с поста столичного градоначальника Махмадсаида Убайдуллоева. Старший сын таджикского президента является самым молодым генералом в центрально-азиатских деспотиях. Окончил Таджикский национальный университет по специальности "Международные экономические отношения", являлся слушателем курсов Дипакадемии при МИД РФ, женат, имеет трех детей.

Эмомали Рахмон бессменно руководит Таджикистаном с 1992 года, уже четвертый срок подряд. В октябре 2016 года парламент страны единогласно проголосовал за присвоение Рахмону статуса основателя независимого Таджикистана. А год назад, в декабре 2015-го Рахмона провозгласили пожизненным лидером таджиков, прописав это в законе "Об основателе мира и национального единства - лидере нации", который предусматривает для него гарантию неограниченных прав и неприкосновенности после ухода с поста президента.