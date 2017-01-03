Стамбульскому террористу удалось сбежать на такси – СМИ

Стрелок, который убил 39 человек в ночном клубе, вероятно, прошел военную подготовку.
Сообщается, что террорист выпустил более 180 пуль. Турецкие эксперты считают что нападавший, вероятно, прошел военную подготовку. Как рассказывают свидетели трагического события, в клубе террорист целился в головы людей, лежащих на полу.
В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.
Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".
Также по подозрению в причастности к теракту власти Турции задержали восемь человек.Deutsche Welle (Українська редакція)