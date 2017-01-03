Стамбульскому террористу удалось сбежать на такси – СМИ



Стрелок, который убил 39 человек в ночном клубе, вероятно, прошел военную подготовку.

Стамбульский стрелок прошел военную подготовку

Террористу, который убил 39 человек в ночном клубе в Стамбуле, удалось скрыться с места преступления на такси. А выходя из машины заявил таксисту, что у него нет денег, чтобы заплатить за поездку. В клуб перед совершением теракта стрелок также доехал на такси, сообщает украинская редакция Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA турецкую газету Hürriyet Daily News.

Сообщается, что террорист выпустил более 180 пуль. Турецкие эксперты считают что нападавший, вероятно, прошел военную подготовку. Как рассказывают свидетели трагического события, в клубе террорист целился в головы людей, лежащих на полу.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

Также по подозрению в причастности к теракту власти Турции задержали восемь человек.