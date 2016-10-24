Стали известны результаты парламентских выборов в Литве

Самую большую фракцию в литовском Сейме сформирует "Союз крестьян и зеленых".

В литовском Сейме будут представлены 10 партий

Напобеду одержал "Союз крестьян и зеленых" (LVŽS), возглавляемый Рамунасом Карбаускисом. По предварительным данным, партия обеспечила себе 56 мест в Сейме,передает " РБК-Украина ".

После подсчета голосов второго тура выборов, которые прошли в Литве в воскресенье, 23 октября, на втором месте оказалась консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", получившая 31 мандат.

На третьем месте оказалась Социал-демократическая партия Литвы, сумевшая провести в Сейм 17 депутатов.

Еще 14 мест в Сейме получило "Либеральное движение", по восемь мандатов досталось "Избирательной акции поляков Литвы" и партии "Порядок и справедливость". Еще два мандата получила "Партия труда", по одному — "Литовская партия зелених", "Партия центра" и партия "Литовский список".

В воскресенье, 9 октября, в Литве состоялся первый тур парламентских выборов. На кресла в 141-местном парламенте претендовали 12 партий, два блока и 26 самовыдвиженцев. Чтобы пройти в сейм, партия должна преодолеть пятипроцентный барьер, при этом барьер для коалиций составляет 7%. Через две недели состоялся второй тур голосования в одномандатных округах.

Победившая на выборах партия формирует правительство Литвы и выдвигает кандидатуру премьер-министра.