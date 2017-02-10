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Стали известны подробности телефонного разговора Трампа и Путина

10 февраля в 01:01

Трамп раскритиковал ядерный договор с РФ, подписанный Бараком Обамой. 

Трамп телефон
Трамп поговорил с Путиным о ядерном оружии
Во время телефонного разговора Трамп и Путин обсудили продление договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ), так называемый СНВ-ІІІ, сообщает Reuters cо ссылкой на собственные источники.    

В ходе разговора Путин предложил продлить договор от 2010 года еще на 5 лет. Трамп на время прервал разговор для консультаций с помощниками, у которых уточнил, о каком договоре идет речь. После чего вернулся к разговору и заявил, что этот договор, подписанный предыдущим президентом Обамой, является невыгодным для США и требует пересмотра. 

Ранее Трам утверждал, что Обама поступил неправильно, подписав договор, поскольку он позволяет России продолжать производить ядерные боеголовки, в то время, как Соединенные Штаты не могли этого делать. 

По данным издания, телефонный звонок с Путиным добавил опасений, что Трамп не готовится надлежащим образом к разговору с иностранными лидерами. 

Как правило, перед телефонным звонком с иностранными лидерами, президент получает письменный углубленный информационный документ, подготовленный сотрудниками Совета национальной безопасности после консультаций с соответствующими учреждениями, в том числе Госдепом, Пентагоном и разведывательными службами. Перед самим вызовом президент обычно получает устный "предварительный брифинг" от своего советника по национальной безопасности. 

По данным источника, Трамп не делал брифинга с экспертами по России, а также со спецслужбами по поводу телефонного разговора. 

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Как сообщалось, 28 января президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора высказались за объединение усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом, сообщили в МИД РФ. 

По материалам: Reuters
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