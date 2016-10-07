Стали известны наиболее вероятные претенденты на Нобелевскую премию мира

Список номинантов премии стараются держат в тайне, однако имена все же становятся известны.

Сегодня назовут лауреата Нобелевской премии мира jourdom.ru

В Осло сегодня, 7 октбря, будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2016 год. СМИ стали известны имена наиболее вероятных претендентов на победу в этой номинации.

Список номинантов официально держится в тайне, однако люди, имеющие право выдвигать кандидатуры соискателей (депутаты парламентов, университетские профессора и бывшие лауреаты Нобелевской премии мира), часто рассказывают о тех, кого предлагают Нобелевскому комитету, сообщает Русская служба ВВС.

В этом году в списке номинантов 228 человек и 148 организаций. Наибольшие шансы, как сообщается, у нескольких кандидатов.

Одна из наиболее вероятных претендентов - Светлана Ганнушкина из России, которая уже несколько десятилетий отстаивает права мигрантов и беженцев. Правозащитница и ее Комитет "Гражданское содействие" предоставляют юридическую и иную помощь мигрантам и беженцам. Комитет заявляет, что с 1990 года помощь получили 50 тысяч человек.

В прошлом году Комитет "Гражданское содействие" был объявлен российскими властями "иностранным агентом", и, по словам экспертов, Москва может негативно отреагировать на присуждение Ганнушкиной Нобелевской премии.

Также премию могут получить дипломаты, которым в 2015 году удалось заключить договор с Тегераном по вопросу об иранской ядерной программе. Речь идет, прежде всего, о госсекретаре США Джоне Керри и его коллегах из Ирана и ЕС - Мохаммаде Джаваде Зарифе и Федерике Могерини. Однако и Иран, и США принимают активное участие в сирийском конфликте, и это может помешать им получить премию мира.

Не менее вероятно, что Нобелевский комитет не может проигнорировать тот факт, что длившаяся 52 года гражданская война в Колумбии, была завершена в результате мирных переговоров. Однако шансы на то, что премию поделят президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер повстанческой группировки ФАРК Родриго Лондоньо (известный как Тимоченко) значительно уменьшились после того, как жители Колумбии на референдуме отвергли достигнутый мирный договор.

Еще одни претенденты -"Белые шлемы" из Сирии - волонтеры сирийской гражданской обороны (около трех тысяч человек) спасают людей из-под завалов после бомбардировок, несмотря на опасность самим погибнуть в результате повторных авиаударов.

В группе работают добровольцы. Их лозунг: "Спасти одну жизнь - спасти все человечество". Власти Сирии обвиняют их в поддержке повстанцев.

Среди других заметных кандидатов можно выделить бежавшего в Россию бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам Guardian и Washington Post секретную информацию АНБ, касающуюся слежки американских спецслужб за системами коммуникации и гражданами многих стран.

В списке также гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге, который лично оказал помощь тысячам жертв изнасилований и других сексуальных преступлений в основанном им госпитале Панзи на востоке страны.

Премию могут получить жители греческих островов за помощь сирийским беженцам в разгар миграционного кризиса.

В общем списке претендентов есть такие разные люди и организации, как женская команда Федерации велоспорта Афганистана и Дональд Трамп (за "активное продвижение идеологии "Мир с помощью силы").

Нобелевская премия мира присуждается с 1901 года и является самой известной и авторитетной международной наградой в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Среди ее лауреатов - Михаил Горбачев, Барак Обама и Евросоюз.