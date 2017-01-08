Стала известна личность иерусалимского террориста

Водителем грузовика оказался бывший заключенный из арабской части города.
Палестинские правоохранители определили имя террориста, который на грузовике въехал в толпу людей в Иерусалиме, сообщили источники израильскому изданию Ynetnews.
Водителем оказался Фади аль-Канабира, бывший заключенный, живший на востоке Иерусалима в районе Джебель Мукабер, который соседствует с районом Талпиот, где был совершен теракт.
По данным израильской стороны, террорист был сторонником группировки "Исламское государство". Грузовик с израильскими номерами он украл из частного автопарка, после чего направил его в сторону пешеходов, ожидавших на автобусной остановке.
В результате погибло четверо солдат - три женщины и один мужчина в возрасте около 20 лет, также 13 человек были ранены.
Террорист был застрелен несколькими вооруженными гражданскими и двумя солдатами, которые находились на месте происшествия.