США заподозрили Россию в передаче WikiLeaks информации из писем американских политиков

Американские спецслужбы увидели сходство утечек с методами, которые используются Москвой.

США разглядели связь России и WikiLeaks

У США есть ряд свидетельств того, что Россия снабжает WikiLeaks информацией из писем с электронной почты американских политиков . В связи с этим США расследуют степень взаимосвязи между Россией и WikiLeaks по вопросу утечек, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, близкие к следствию.

Источники сообщают, что при утечках информации для WikiLeaks используется методы, которые позволяют говорить о том, что "Москва по меньшей мере обеспечивает информацией или, возможно, напрямую ответственна за утечки".

В то же время CNN не удалось получил комментарий от WikiLeaks. Однако ранее основатель ресурса Джулиан Ассанж отвергал какую-либо связь с Россией, сообщается в публикации.

Как сообщалось, сайт WikiLeaks в понедельник, 10 октября, опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, Было опубликовано около 2000 писем, датированных 2015 годом.

В письмах работники предвыборного штаба Клинтон обсуждают, как отвечать на вопросы прессы и давать комментарии по чувствительным темам, одна их которых — выпуск книги "Деньги Клинтонов", в которой Фонд Клинтонов обвиняют в сомнительных операциях.

Первая часть была опубликована 8 октября и касалась вопросов ядерной энергетики и пожертвований в фонд Клинтон от горнодобывающей и ядерной отраслей.

В июле WikiLeaks опубликовал почти 20 тысяч писем и более восьми тысяч документов Национального комитета Демократической партии США.

Напомним, по результатам опроса CNN, вторые теледебаты кандидатов на пост президента США снова выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.

Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.

Выборы президента США назначены на 8 ноября.