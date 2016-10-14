Топ Новости
<
>

США заподозрили Россию в передаче WikiLeaks информации из писем американских политиков

14 октября в 07:52

Американские спецслужбы увидели сходство утечек с методами, которые используются Москвой.

Wikileaks.jpg
США разглядели связь России и WikiLeaks
У США есть ряд свидетельств того, что Россия снабжает WikiLeaks информацией из писем с электронной почты американских политиков. В связи с этим  США расследуют степень взаимосвязи между Россией и WikiLeaks по вопросу утечек, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, близкие к следствию.

Источники сообщают, что при утечках информации для WikiLeaks используется методы, которые позволяют говорить о том, что "Москва по меньшей мере обеспечивает информацией или, возможно, напрямую ответственна за утечки".

В то же время CNN не удалось получил комментарий от WikiLeaks. Однако ранее основатель ресурса Джулиан Ассанж отвергал какую-либо связь с Россией, сообщается в публикации.

Как сообщалось, сайт WikiLeaks в понедельник, 10 октября, опубликовал вторую часть переписки главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, Было опубликовано около 2000 писем, датированных 2015 годом.

В письмах работники предвыборного штаба Клинтон обсуждают, как отвечать на вопросы прессы и давать комментарии по чувствительным темам, одна их которых — выпуск книги "Деньги Клинтонов", в которой Фонд Клинтонов обвиняют в сомнительных операциях.

Первая часть была опубликована 8 октября и касалась вопросов ядерной энергетики и пожертвований в фонд Клинтон от горнодобывающей и ядерной отраслей.

В июле WikiLeaks опубликовал почти 20 тысяч писем и более восьми тысяч документов Национального комитета Демократической партии США. 

Читайте также: WikiLeaks сообщил о слежке США за Пан Ги Муном, Меркель и Нетаньяху

Напомним, по результатам опроса CNN, вторые теледебаты кандидатов на пост президента США снова выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее предпочли 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%.

Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.

Выборы президента США назначены на 8 ноября.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги США WikiLeaks Клинтон Россия CNN
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.44
Последние новости