США за год потратили на военную разведку почти 18 миллиардов долларов

Пентагон опубликовал некоторые сведения о своей разведке.
Других данных о расходах не раскрыли: в Пентагоне заявили, что их не опубликуют из соображений национальной безопасности.
Известно лишь, что в начавшемся 2016/2017 финансовом году на военную разведку в США планируется потратить 16,8 млрд долларов.
А вот руководство Национальной разведки США запросила 53,5 млрд долларов на нужды разведывательных служб в 2017 году.
Ранее издание The Washington Post писало, что разведывательные службы и агентства США расширяют свою деятельность на российском направлении - впервые так масштабно со времен окончания холодной войны.Русская служба Би-би-си