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США за год потратили на военную разведку почти 18 миллиардов долларов

29 октября в 21:27

Пентагон опубликовал некоторые сведения о своей разведке.

разведка сша
США тратят миллиарды долларов на военную разведку
euroradio.fm
Министерство обороны США опубликовало данные о расходах на военную разведку в прошлом  финансовом году. За период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года Пентагон получил из бюджета на военную разведку 17,7 млрд долларов. Деньги расходовались в том числе и на финансирование операций за пределами США, сообщает Русская служба ВВС. 

Других данных о расходах не раскрыли: в Пентагоне заявили, что их не опубликуют из соображений национальной безопасности.

Известно лишь, что в начавшемся 2016/2017 финансовом году на военную разведку в США планируется потратить 16,8 млрд долларов.

А вот руководство Национальной разведки США запросила 53,5 млрд долларов на нужды разведывательных служб в 2017 году.

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Ранее издание The Washington Post  писало, что разведывательные службы и агентства США расширяют свою деятельность на российском направлении - впервые так масштабно со времен окончания холодной войны. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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