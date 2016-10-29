США за год потратили на военную разведку почти 18 миллиардов долларов

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Пентагон опубликовал некоторые сведения о своей разведке.

США тратят миллиарды долларов на военную разведку euroradio.fm

Министерство обороны США опубликовало данные о расходах на военную разведку в прошлом финансовом году. За период с 1 октября 2015 года по 30 сентября 2016 года Пентагон получил из бюджета на военную разведку 17,7 млрд долларов. Деньги расходовались в том числе и на финансирование операций за пределами США, сообщает Русская служба ВВС.

Других данных о расходах не раскрыли: в Пентагоне заявили, что их не опубликуют из соображений национальной безопасности.

Известно лишь, что в начавшемся 2016/2017 финансовом году на военную разведку в США планируется потратить 16,8 млрд долларов.

А вот руководство Национальной разведки США запросила 53,5 млрд долларов на нужды разведывательных служб в 2017 году.

Ранее издание The Washington Post писало, что разведывательные службы и агентства США расширяют свою деятельность на российском направлении - впервые так масштабно со времен окончания холодной войны.