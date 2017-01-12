США ввели санкции против режима Асада за применение химоружия

Минфин США включил в санкционные списки высокопоставленных деятелей сирийского режима и правительственные силовые органы.

Расследование ООН свидетельствует о систематическом применении войсками Асада оружия массового поражения latimes.com

Министерство финансов США в четверг, 12 января, сообщило о введении нового пакета санкций против режима сирийского президента Башара Асада за примениепротив гражданского населения.

В официальном заявлении Минифина указано, что санкции связаны с промышленным производством хлорина, который правительственные войска использовали против собственных граждан.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США приняло эти меры после выводов Организации запрещению химического оружия при ООН.

Глава финансовой разведки США Адам Шубин назвал использование Асадом химического оружия "гнусным актом" и нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и Резолюции 2118 Совета Безопасности ООН.

Финразведка включила в санкционные списки 18 высокопоставленных чиновников режима Асада, а также правительственные силовые структуры: военно-воздушные силы, силы ПВО, военный флот, армию и республиканскую гвардию Асада.

Напомним, в августе 2016 года правозащитники сообщили о 136 случаях применения химического оружия войсками Башара Асада в Сирии. В декабре были зафиксированы случаи применения химоружия в районе Пальмиры.

Режим Асада и Кремль отрицают использование химического оружия. Но расследование, проведенное ООН, показало, что химическое оружие использовалось и войсками Асада, и боевиками ИГИЛ. Дамаск назвал результаты расследования "ошибочными". Россия также отказалась их признавать.