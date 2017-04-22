США ввели новые санкции в ответ на ракетную программу Ирана

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В администрации Трампа сообщили, что это только начало.

США применили санкции к Ирану palinchak / Depositphotos

Соединенные штаты Америки ввели новые санкции в ответ на программу испытания Ираном баллистических ракет.

"Это только начальные шаги в ответ на провокационное поведение Ирана", - заявил источник в администрации президента США Дональда Трампа, пишет "Голос Америки".

Санкции введены в отношении 13 отдельных лиц и 12 организаций. Они также направлены против иранских сетей поддержки в Китае и ОАЭ, которые пытаются помочь Ирану получить технологию и материалы для развития программы производства баллистических ракет.

Что касается персональных санкций, то, по данным Министерства финансов США, они введены против лиц, сотрудничающих с элитными частями Иранской революционной гвардии Quds Force и террористической группировкой Хезболла в Ливане.

Сообщается также, что США готовы на сотрудничество с Ираном в ответ на отказ Тегерана от своей ракетной программы.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сделка Соединенных штатов с Ираном по ядерной программе потерпела неудачу в достижении своей цели.

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения с Ираном с возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.

Тегеран нарушил ядерную сделку с Западом после того, как испытал баллистическую ракету, что может усилить напряженность в регионе. Трамп 2 февраля заявил, что "учтет этот запуск.