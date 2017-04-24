США ввели масштабные санкции против режима Асада

В санкционный список Министерства финансов США включили более 270 человек, причастных к изготовлению оружия массового поражения для сирийского режима.

Санкции введены в ответ на применение химического оружия в Сирии flickr.com

Министерство финансов США сообщило о введение новыхв ответ на применение им химического оружия против гражданского населения, передает "Укринформ"

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США сегодня ввело меры в ответ на атаку 4 апреля 2017 года с применением газа зарин против невинных гражданских в городе Хан-Шейхун со стороны режима сирийского диктатора Башара Асада", – сказано в заявлении Минфина США от 24 апреля.

В санкционные списки включили 271 должностное лицо Сирийского исследовательского центра (SSRC), ответственного за разработку и изготовление оружия массового поражения и средств его доставки.

"У этих лиц есть опыт в сфере химических разработок и смежных дисциплин и/или в поддержке программы химического оружия SSRC, по крайней мере, с 2012 года", – пояснили в ведомстве.

Министр финансов США Стивен Мнучин заверил, что Вашингтон будет "непрестанно преследовать и прекращать финансовую активность всех лиц, связанных с производством химического оружия, используемого для осуществления этих преступлений".

Министр отметил, что данный пакет санкций дополняет введенные в январе санкции против 18 чиновников режима Асада, пяти родов войск сирийской армии и организаций, связанных с разработкой химического оружия.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на4 апреля.

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