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США впервые разместили в Британии истребители F-35

15 апреля в 23:36

Присутствие авиагруппы усиливает военный потенциал НАТО в Европе. 

F-35
F-35 теперь в Британии
Википедия
Военно-воздушные силы США впервые разместили новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A на территории Британии, сообщается в релизе Европейского командования американских вооруженных сил. 

"Передовое присутствие F-35 подтверждает мой приоритет в отношении поддержания боеготовности вооруженных сил в Европе", − заявил верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. 

По его словам, присутствие авиагруппы "усиливает военный потенциал НАТО в Европе". 

Он не сообщил, сколько будет в авиагруппе самолетов, однако ранее в Пентагоне сообщали, что речь идет о небольшом числе истребителей.

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F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способная нести ядерные боезаряды. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку.

 

По материалам: РИА Новости
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Тэги Европа США военный НАТО истребитель потенция вооружение британец мода снижение ВВС
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