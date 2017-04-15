США впервые разместили в Британии истребители F-35

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Присутствие авиагруппы усиливает военный потенциал НАТО в Европе.

F-35 теперь в Британии Википедия

Военно-воздушные силы США впервые разместили новые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A на территории Британии, сообщается в релизе Европейского командования американских вооруженных сил.

"Передовое присутствие F-35 подтверждает мой приоритет в отношении поддержания боеготовности вооруженных сил в Европе", − заявил верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти.

По его словам, присутствие авиагруппы "усиливает военный потенциал НАТО в Европе".

Он не сообщил, сколько будет в авиагруппе самолетов, однако ранее в Пентагоне сообщали, что речь идет о небольшом числе истребителей.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способная нести ядерные боезаряды. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку.