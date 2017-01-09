США внесли в "список Магнитского" главу следственного комитета РФ

В список попали депутат Госдумы Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, подозреваемые в причастности к убийству Александра Литвиненко.

Глава следственного комитета РФ внесен в санкционный список США

США внесли в "список Магнитского" главу следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

В список попали также депутат Госдумы Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, которых Великобритания обвинила в причастности к убийству Александра Литвиненко, передает "Медуза".

В список включили также следователя Станислава Гордиевского, который участвовал в деле Hermitage Capital и упоминался в первой версии "списка Магнитского", и Геннадия Плаксина — одного из руководителей "Универсального банка сбережений", который принадлежал предпринимателю Дмитрию Клюеву. Его фонд Hermitage Capital обвинял в организации хищения 5,4 миллиарда рублей из бюджета РФ.

"Закон Магнитского" был принят в декабре 2012 года. Поводом для его принятия стала смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.

США включают в этот список людей, которых считают причастным к нарушению прав человека в РФ. Им запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. В конце декабря 2016 года президент США Барак Обама распространил действие "закона Магнитского" на весь мир. Таким образом, активы фигурантов замораживаются во всех странах мира.