США ускорили установку системы ПРО в Южной Корее на фоне роста напряжения в регионе

Система должна быть полностью готова до конца 2017 года.

США ускорили развертывание противоракетных комплексов на Корейском полуострове

Соединенные Штаты ускорили установку системы противоракетной обороны в Южной Корее на фоне растущего. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года, сообщает DW

Некоторые составные части противоракетного комплекса уже прибыли на юг страны, сообщили в правительстве Южной Кореи.

Как сообщалось, Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против . Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР.

Ранее сообщалось, что США приступили к размещению систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи.

Напомним, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Запуск ракеты единогласно осудил Совет Безопасности ООН, пригрозив Пхеньяну "серьезными мерами".