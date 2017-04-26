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США ускорили установку системы ПРО в Южной Корее на фоне роста напряжения в регионе

26 апреля в 08:58

Система должна быть полностью готова до конца 2017 года.

ПРО, противоракетная оборона
США ускорили развертывание противоракетных комплексов на Корейском полуострове
Соединенные Штаты ускорили установку системы противоракетной обороны в Южной Корее на фоне растущего напряжения на Корейском полуострове. Американская система ПРО должна быть полностью готова уже до конца 2017 года, сообщает DW.

Некоторые составные части противоракетного комплекса уже прибыли на юг страны, сообщили в правительстве Южной Кореи.

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Как сообщалось, Администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи. Советник президента по национальной безопасности предлагает ввести санкции против китайских банков и компаний, которые работают с КНДР. 

Ранее сообщалось, что США приступили к размещению систем противоракетной обороны (ПРО) THAAD на территории Южной Кореи.

Напомним, 12 февраля КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Запуск ракеты единогласно осудил Совет Безопасности ООН, пригрозив Пхеньяну "серьезными мерами".

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Корея система КНДР ПРО США
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