США стоит сосредоточиться на судьбе Украины - NYT

Бывший американский дипломат считает, что Вашингтону пора холодно и взвешенно подойти к отношениям с Москвой.

Россия пытается не допустить появления в Украине функциональной государственной системы, и США не стоит об этом забывать. Василий Артюшенко, ZN.UA

В течение четверти века после завершения Холодной войны глубокие обиды, недоразумения и разочарования часто определяли отношения междуи Россией.

"Я пережил эту турбулентность в годы своей дипломатической работы в Москве, имея дело со странной смесью унижения и надежды, которую я хорошо помню в России Бориса Ельцина, а также с воинственностью и дикими амбициями Кремля во главе с Владимиром Путиным. Я пережил ее и в Вашингтоне, работая в администрации как республиканцев, так и демократов", - пишет на страницах New York Times бывший заместитель Госсекретаря, посол США в России в 2005-2008 годах Уильям Барнс.

Он замечает, что с обеих сторон было достаточно много иллюзий. США разрывались между прочным партнерством с Россией и отношением к ней как к раздутой региональной силе, которая постоянно теряет свою мощь. Россия же бросалась от стратегического партнерства с Америкой до глубокого желания перекроить нынешний международный порядок, в котором Москве приходится уступать роль лидера Вашингтону.

Барнс замечает, что на самом деле американо-российские отношения останутся соревновательными и часто враждебными в ближайшем будущем. В самой их основе лежат фундаментальные расхождения во взглядах на роль друг друга в мире. Существует соблазнительная мысль, что личные контакты смогут устранить эти разногласия, а искусство договариваться разблокирует крупные сделки.

Также, по мнению автора, было бы особой глупостью думать о том, чтобы просто забыть о российском вмешательстве в американские выборы. Этот агрессивный поступок Москвы, как и ее более широкая внешняя политика, имела минимум две мотивации. Во-первых, Путин убежден, что восстановление величия России должно происходить ценой мирового порядка во главе с США. Он хочет, чтобы западные ценности и институты не мешали Москве строить собственную сферу влияния.

Второй же мотив тесно связан с первым. Легитимность репрессивной системы Путина в России зависит от существования внешних угроз. Когда нефть стоила дорого, президенту удавалось покупать благосклонность избирателей повышением стандартов жизни. Но Путин потерял эту карту, когда цены на энергоносители упали, а Запад ввел санкции. Он остался с зависимой от единого ресурса экономикой, в которой реальные реформы были подменены властным политическим контролем и коррупцией. Путин понимает настоящую слабость России, но постоянно демонстрирует, что силы, которые приходят в упадок, могут быть не менее опасными, чем те, которые растут.

"Если он не может легко заставить Россию начать развиваться, он может попытаться заставить США опуститься на несколько ступеней с помощью тактических авантюр, желания играть грубо и идти на риски. Если он не может иметь лояльное правительство в Киеве, он может оккупировать Крым и попытаться сделать Украину нефункциональной", - говорится в статье.

Аналогично, если Путин не может прямо запугивать ЕС, он может усилить раскол внутри организации, поддерживая националистов и используя наплыв мигрантов, который начался частично из-за российской жестокости в Сирии. Он пытается изобразить Запад беспомощным и лицемерным, размывая разницу между правдой и вымыслом.

То что же делать, учитывая то, что Россия все же остается большой ядерной державой, которая в мощности своего ядерного арсенала может составить конкуренцию США. Пережде всего, по мнению Барнса, нужно сохранить, а при необходимости усилить все действия администрации Барака Обамы в ответ на хакерские атаки России. Ведь Москва очень вероятно повторит их во время выборов в Европе в 2017 году.

Во-вторых, нужно убедить союзников в Европе в абсолютной приверженности к НАТО. Сеть союзников, по мнению автора, - это "не бремя на американской шее", а мощный актив.

В-третьих, Барнс советует США сосредоточиться на проблеме Украины, поскольку ее судьба критически важна для будущего Европы и России.

"Речь идет не о членстве в НАТО или ЕС, эти цели очень отдаленные. Речь идет о том, чтобы помочь лидерам Украины построить успешную политическую систему, которую Россия пытается разрушить", - говорится в статье.

Также бывший американский дипломат советует Вашингтону быть осторожным в вопросах сотрудничества с Москвой в войне против исламского экстремизма или "сдерживания" Китая. Поскольку кровавое российское вмешательство в войну в Сирии лишь усилило террористические угрозы. Да и Путин вряд ли собирается жертвовать отношениями с Пекином.

Ранее сообщалось, что 15 января вице-президент США Джозеф Байден может приехать в Киев. По мнению бывшего посла США в Украине и директор Евразийского центра имени Дину Патрисиу Атлантического совета Джона Хербста, Байден может приехать в Киев, чтобы усложнить для Трампа "продажу" Украины. Также он может в последний раз попробовать убедить украинские власти придерживаться пути реформ.