США собираются выделить на помощь Украине не менее 560 миллионов долларов

Такая сумма указана в законе, который представлен в Конгрессе.

США готовы выделить Украине не менее 560 миллионов долларов помощи Florida Atlantic University Libraries

В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, где на Украину планируется выделить не менее 560 миллионов долларов. При этом не менее 238 миллионов из этих средств будут выделены до первого октября, отмечается на фейсбук странице украинского посольства в Соединенных Штатах.

5 мая этот закон должны будут рассмотреть Конгресс и Сенат, а позднее его должен подписать президент США.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко принял участие в передаче средств радиосвязи, полученных в рамках проектов международно-технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.

Средства военной радиосвязи различных типов производства компании HARRIS стоимостью свыше 21 млн долларов получили представители Западного, Северного, Южного, Восточного, Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и представители Главного центра связи, автоматизации и защиты информации.

В декабре 2016 года министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина закупила в странах Европы станции радиоэлектронной борьбы и проводит их прием.

В октябре 2016 года государственная фирма "Укринмаш", входящая в состав ГК "Укроборонпром", и турецкая компания Havelsan Hava Elektronik Sanayi подписали соглашение о сотрудничестве в производстве пассивной радиолокационной станции на мощностях предприятий "Укроборонпрома".