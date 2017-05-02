США собираются выделить на помощь Украине не менее 560 миллионов долларов

Такая сумма указана в законе, который представлен в Конгрессе.
5 мая этот закон должны будут рассмотреть Конгресс и Сенат, а позднее его должен подписать президент США.международно-технической помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.
Средства военной радиосвязи различных типов производства компании HARRIS стоимостью свыше 21 млн долларов получили представители Западного, Северного, Южного, Восточного, Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и представители Главного центра связи, автоматизации и защиты информации.
В декабре 2016 года министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина закупила в странах Европы станции радиоэлектронной борьбы и проводит их прием.
В октябре 2016 года государственная фирма "Укринмаш", входящая в состав ГК "Укроборонпром", и турецкая компания Havelsan Hava Elektronik Sanayi подписали соглашение о сотрудничестве в производстве пассивной радиолокационной станции на мощностях предприятий "Укроборонпрома".ZN.UA