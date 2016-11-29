США следует быть готовыми к участию в процессе урегулирования войны в Украине – эксперт

По мнению Пайфера, Вашингтон не должен соглашаться на российскую "сферу влияния" в Украине, однако можно заверить Москву, что украинское членство в НАТО не на повестке дня.

Пайфер советует США начертить "красную линию" перед Россией. Flickr/John Sonderman

Для того, кто собирается возглавить Белый дом во времена, когда отношения междуи Россией стали худшими со времен Холодной войны, снятие напряжения и возврат к сотрудничеству станет большим вызовом.

Об этом говорится в комментарии бывшего посла США в Украине и эксперта Brookings Institution Стивена Пайфера, который он озвучил во время встречи экспертов, посвященной американо-российским отношениям, которая была организована National Interest и Carnegie Corporation.

По мнению Пайфера, часть проблемы заключается во внутриполитических факторах, которые в значительной степени влияют на внешнюю политику Владимира Путина. Во времена, когда российская экономика переживает стагнацию, он не может строить легитимность своего режима на улучшении стандартов жизни, как он делал в 2000-2008 годах. Вместо этого он обратился к национализму внутри страны и нацелился на возвращение России роли "супердержавы" в зарубежной политике. Кроме того, он убежден, что Запад воспользовался слабостью его страны.

После выборов Путин, кажется, оставляет дверь открытой, по крайней мере для разговора об улучшении отношений. Однако, если вполне очевидно, чего он хочет от США, признаков готовности России чем-то уступать фактически нет. Поэтому, по мнению Пайфера, нужно изначально сформулировать четкую политическую линию в отношении России.

В частности, он советует увеличивать присутствие НАТО в Балтии и Польше в ответ на российское агрессивное поведение, и одновременно предлагать России искать пути для уменьшения напряжения в отношениях между альянсом и Москвой. Диалог для избежания просчетов в то время, когда силы НАТО и России действуют совсем рядом, будет хорошей стартовой точкой.

Пайфер также советует поддерживать Украину и международные усилия по завершению войны в Донбассе, которые возглавляет Германия.

"Можно дать сигнал о готовности участвовать в этом процессе более прямо, если это поможет приблизить перспективу урегулирования. Соглашаться с российской сферой влияния или правом вето на решение о членстве в альянсе не стоит, но можно заверить Москву, что украинское членство в НАТО – это не краткосрочная перспектива", - говорится в комментарии эксперта.

Пайфер советует также сотрудничать с российской стороной в тех сферах, где интересы Вашингтона и Москвы совпадают, в частности в вопросе мер по контролю вооружений, которые выходят за пределы соглашения от 2010 года между США и Россией о сокращении и ограничении стратегического наступательного вооружения.

В вопросе Сирии новой администрации нужно определиться, какой будет американская политика в отношении режима Башара Асада и сирийской оппозиции, прежде чем вести разговоры с Россией. Готовность Москвы сотрудничать будет зависеть от того, насколько американская сторона готова влиять на ситуацию в Сирии на местах. По мнению Пайфера, стоит начертить "красные линии" и определить последствия за их нарушение. Если Путин увидит четкую политику и готовность ее соблюдать со стороны Вашингтона, только тогда можно будет увидеть, где Россия готова двигаться в направлении нормализации, а где нет.

Ранее министр обороны США Эш Картер писал в статье для Atlantic Council, что Украине и ее друзьям на Западе стоит набраться терпения. Внешняя политика Трампа в его первый год работы может очень отличаться от той, которую он будет проводить в второй или третий год. Это объясняется тем, что члены его команды будут конфликтовать друг с другом.

В свою очередь, издание Financial Times писало, что радость Путина от победы Трампа скоро испарится. В Москве неоднократно отмечали капризность и легкомыслие Трампа. А Путин тоже сделал непредсказуемость частью свои манеры в политическом поведении. Но российский президент всже же стремится, чтобы его враги и друзья были последовательными. И такой последовательности не стоит ждать от Трампа.