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США считают критичными свои отношения с Россией

22 ноября в 01:43

В отношении Украины у сторон противоположные мнения. 

Госдеп США
В Госдепе считают крайне плохими отношения с Москвой
radiosvoboda.org/

В Госдепе США считают, что отношения с Россией являются критическими, заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби. 

"Отношения с Россией остаются критическими и в некоторых случаях - очень и очень сложной задачей", - отметил он, передает "Укринформ"

По его словам, США и Россия по некоторым вопросам могли бы достичь общих подходов и работать вместе, например, по вопросу ядерной сделки с Ираном. Госдеп США надеялся, что можно найти общий подход и по Сирии. 

По словам Кирби, по вопросу Украины у сторон противоположные мнения, поскольку США никогда не признают аннексию Крыма. Представитель Госдепа напомнил о серьезном вызове в киберпространстве со стороны России, с которым пришлось столкнуться Соединенным Штатам. 

Кирби заявил, что пока не знает, как на эти вопросы будет смотреть новая администрация США. 

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20 ноября президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин провели четырехминутный разговор на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу городе Лиме, сообщили в пресс-службе Белого дома. 

Темами разговора стали ситуация в Украине и в Сирии. Стороны высказали сожаление об отсутствия прогресса по достижению мира на востоке Украины. Президент США Барак Обама призвал Путина выполнять минские соглашения по прекращению противостояния на Донбассе.

По материалам: Укринформ
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