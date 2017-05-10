США развернут систему ПРО Patriot в странах Балтии

Литва, Латвия и Эстония обеспокоены возрастанием российской угрозы в регионе.

Пентагон разместит в странах Балтии оборонительные вооружения перед учениями российской армии Википедия

США в рамках военных учений временно развернут всистему противоракетной обороны Patriot, передает "Голос Америки".

Развертывание системы ПРО должно послать мощный сигнал о том, что США поддерживают Литву, Латвию и Эстонию, которых беспокоит возрастающая российская угроза в регионе.

Как сообщил высокопоставленный американский чиновник, систему развернут в июле и свернут до начала российских военных учений, запланированных на август-сентябрь. Минобороны РФ может задействовать в учениях "Запад" в Калининградской области и на западе России до 100 тысяч военнослужащих.

Во время официального визита в Вильнюс министр обороны США Джеймс Мэттис отказался комментировать размещение системы Patriot, однако подчеркнул, что американское командование предпринимает шаги исключительно для усиления обороноспособности союзников по НАТО.

"Наша позиция полностью оборонительная. Все знают, что это не наступательные вооружения", – подчеркнул глава Пентагона.

Президент Литвы Даля Грибайскайте, в свою очередь, отметила, что Вильнюс рассчитывает на военную поддержку Вашингтона.

"Нам необходимы все средства для обороны и отпугивания. И мы примем это решение вместе. Безопасность балтийских стран – это безопасность Альянса. Роль США – незаменима", – подчеркнула президент Литвы.

Ранее сообщалось, что по данным разведки Литвы, Россия нарастила силы и возможности начать наступление против любой из трех стран Балтии за 24 часа, ограничивая тем самым способность НАТО ответить на агрессию должным образом.

Издание The Guardian писало, что Литва боится пропаганды России в качестве прелюдии к вторжению. В Вильнюсе боятся, что Москва придумывает альтернативную историю для того, чтобы оправдать агрессию, как в Крыму.

В начале года Германия отправила в Литву БМП и танки в рамках усилий НАТО, нацеленных на сдерживание агрессивной России. Германия будет осуществлять командование международным союзническим батальоном НАТО в Литве, общая численность которого составит около 1200 человек. США будут командовать в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.