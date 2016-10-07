США рассматривают военные варианты урегулирования сирийского кризиса, несмотря на угрозы России

В Госдепартаменте подчеркнули, что действия Москвы не способствуют дипломатическому решению проблемы.

Кирби озвучил позицию Госдпартамента по Сирии и РФ Кадр/YouTube

Вашингтон продолжит рассматривать военные варианты урегулирования, несмотря на угрозы Москвы задействовать системы ПВО в зоне конфликта.

"Администрация США продолжит обсуждение военных вариантов урегулирования ситуации в Сирии несмотря на комментарии российской стороны", – заявил спикер Госдепартамента Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне 6 октября.

Он подчеркнул, что подобные выпады Кремля не способствуют дипломатическому урегулированию проблемы.

"Мы несем ответственность за сирийский народ, за наших союзников и партнеров, и мы воспринимаем эту ответственность серьезно", – добавил Кирби, подчеркнув, что США не заинтересованы в эксалации конфликта в Сирии и усилении напряженности в отношениях с РФ.

Ранее в четверг, 6 октября, в Министерстве обороны России заявили, что расчеты ЗРК С-300 и С-400, несущие боевое дежурство в Сирии при выборе целей не будут "тратить время" на выяснение их принадлежности и будут сбивать все "неопознанные летающие объекты".

Напомним, 4 октября в Министерстве обороны РФ заявили о переброске в Сирию батареи С-300 для защиты военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей группировки ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

Помощник министра обороны США Питер Кук в связи с этим заявил, что у военных пилотов США, выполняющих боевые задания в Сирии, есть право на самозащиту. Он также указал на то, что ни у одного из официально признанных противников РФ в Сирии нет авиации.