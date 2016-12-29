США расширили список террористических организаций

В список добавили группу "Студенческая Аль-Мухаммедиа".

США внесли в список террористов пакистанскую организацию «Лашкар-э-Тайба» ZN.UA

Минфин США внес в список "иностранных террористических организаций" студенческое крыло пакистанской группировки боевиков "Лашкар-э-Тайба".

В список добавили группу "Студенческая Аль-Мухаммедіа", двух лидеров "Лашкар-э-Тайби" с пометкой "глобальные террористы". К ним применены санкции США, а американским гражданам и компаниям запрещено иметь дела с этими лицами, передает "Радіо Свобода".

Группировка, которую еще называют "Армией Справедливого", осуществляет антииндійские атаки, и как сообщают, связанна с разведслужбами Пакистана. Эта группировка была обвинена в организации многочисленных нападений, в частности 2008 года в Мумбаи, когда погибли 166 человек.

"Лашкар-э-Тайба" была запрещена правительством Пакистана в 2002 году, но, как утверждают чиновники США, продолжило действовать через подставные организации.