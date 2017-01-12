США расширили "черный список" руководства КНДР

В санкционный список занесли шестерых крупных чиновников и сестру Ким Чен Ына.

Чиновники КНДР попали под санкции США РИА Новости

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении руководства Северной Кореи , в который дополнительно внесены шестеро крупных чиновников и младшая сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

Санкции применили в связи с нарушениями прав человека и цензурой, сообщает Reuters.

Введение санкций совпало с выходом второго доклада о нарушениях прав человека и цензуре в КНДР.

Так, руководство КНДР "продолжает совершать убийства без приговора суда, насильственные исчезновения, произвольные аресты и задержания, принудительный труд, и пытки. Многие из этих нарушений совершаются в политических лагерях, где, по оценкам находятся от 80 тыс. до 120 тыс. человек, в том числе дети и члены семей тех, кто подвергаются преследованиям и цензуре", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

Как сообщалось, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала.