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США расширили "черный список" руководства КНДР

12 января в 08:18

В санкционный список занесли шестерых крупных чиновников и сестру Ким Чен Ына. 

КНДР Раб.партия
Чиновники КНДР попали под санкции США
РИА Новости
Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении руководства Северной Кореи, в который дополнительно внесены шестеро крупных чиновников и младшая сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон.

Санкции применили в связи с нарушениями прав человека и цензурой, сообщает Reuters.

Введение санкций совпало с выходом второго доклада о нарушениях прав человека и цензуре в КНДР.

Так, руководство КНДР  "продолжает совершать убийства без приговора суда, насильственные исчезновения, произвольные аресты и задержания, принудительный труд, и пытки. Многие из этих нарушений совершаются в политических лагерях, где, по оценкам находятся от 80 тыс. до 120 тыс. человек, в том числе дети и члены семей тех, кто подвергаются преследованиям и цензуре", - говорится в заявлении Госдепартамента США. 

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Как сообщалось, в конце ноября Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР в ответ на новые испытания ядерного оружия, которые она произвела в сентябре. Санкции ввели уже в пятый раз с момента первого ядерного испытания, которое случилось в 2006 году. 9 сентября Северная Корея провела пятое самое крупное  испытание ядерного оружия, тем самым, в очередной раз нарушив Договор о нераспространении ядерного оружия, который в свое время также подписала. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги санкции КНДР США нарушение права
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