США разместят в Европе новейшие истребители-бомбардировщики

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Технику на первых порах будут использовать в учебных целях.

Новейшие американские истребители отправят в Европу

Военно-воздушные силы США разместят в Европе истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II. Самолеты будут на протяжении нескольких недель использоваться для инструктажа в рамках программы European Reassurance Initiative, сообщила пресс-служба министерства обороны США.

Одновременно планируется изучить условия постоянного базирования таких самолетов в Европе, которая получит новые F-35A в начале 2020-х годов.

В сообщении указывается, что размещение этих истребителей в целях обучения знаменует собой важную веху и логичный следующий этап в деле реализации программы, позволяющей ВВС продемонстрировать на новом уровне боевые возможности истребителей пятого поколения. Этот шаг также позволит уточнить требования для базирования F-35A в Европе, которая должна получить такие самолеты в начале 20-х годов, отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что аналогичные самолеты Пентагон может разместить также на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии снижения заметности и способная нести ядерные боезаряды. В США F-35 выпускается в трех разных модификациях: для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты. Модель для морпехов способна производить вертикальный взлет и посадку.