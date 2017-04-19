США проверят свою ПРО на способность сбивать корейские ракеты

Учения, в которых также будет участвовать Япония, пройдут в Тихом океане.

Пентагон проведет ракетные испытания в Тихом океане answers.com

Соединенные штаты Америки в мае намерены протестировать свои системы противоракетной обороны, чтобы проверить их способность эффективно сбивать ракеты, в том числе ракеты, которые может выпустить КНДР. Учения будут проводиться в два этапа в Тихом океане, в них также примет участие Япония, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Испытания, в частности, предусматривают тестовый запуск усовершенствованной версии противоракеты Standard с корабля ВМС США. Ранее такую ракету испытывали лишь однажды.

Второй этап тестирования включает в себя использование ракет-перехватчиков дальнего радиуса действия наземного базирования, размещенных на Аляске и в Калифорнии. Этот этап намечен на конец мая.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.