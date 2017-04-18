США проигрывают войну за доверие - NYT

Трамп собственными измышлениями и восхвалениями подрывает авторитет Америки, лишая свою администрацию дипломатического преимущества.

Выдумки Трампа подрывают доверие к его словам как американского президента.

Во времена кризиса доверие - самая ценная валюта американского президента. Одно дело, когда иностранные партнеры сомневаются в суждениях лидера, совсем другое - когда они не уверены в его словах.

Об этом на страницах лояльной к Демократической партии газеты New York Times пишет бывший заместитель Госсекретаря США Энтони Блинкен.

"В то время, как президент Дональд Трамп предстал перед двумя вызовами в КНДР и Сирией, ему нужно избавиться от подрыва доверия, который он сам же и создает. То, что он остается главным потребителем и производителем фейковых новостей и теорий заговора, не только плохо влияет на нашу демократию, это опасно для нашей национальной безопасности", - пишет бывший американский чиновник.

Он отмечает, что каждое искаженное слово на Twitter подрывает доверие к американскому президенту как внутри страны, так и за рубежом. Это имеет большое значение во времена, когда дезинформация стала оружием наиболее опасных соперников США.

Частично проблема в том, что у Трампа постоянно "чешутся руки" похвастаться в Twitter. Президент написал целую серию нечетких посланий в духе "Северная Корея плохо себя ведет", "Северная Корея нарывается", если Китай не поможет, "мы решим проблему без него! США". Это дает Пхеньяну редкую возможность взять верх.

"Трамп всегда устраивает провокации своими агрессивными словами", - сказал заместитель министра иностранных дел КНДР недавно.

Хвастовство Трампа также создает риск, что Северная Корея будет относиться к его словам должным образом. Нечеткие угрозы нанести превентивный удар могут подтолкнуть диктатора Ким Чен Ына к решению ударить первым, а потом думать о последствиях. Он может, к примеру, нанести удар по Южной Корее обычным оружием, чтобы напомнить миру о своих возможностях в то время, как США добиваются ликвидации северокорейской ядерной программы. Это очень быстро может перерасти в конфликт с жестоким ядерным соперником.

Еще одна большая проблема Трампа - это то, что он не дружит с фактами, что подтверждают независимые организации, которые проверяют его заявления ежедневно. Среди его крупнейших "хитов" выдумка о том, что Барак Обама "прослушивал" его дом, о теракте в Швеции, которого никогда не было, о том, что Германия задолжала НАТО большую сумму денег и о том, что демократы якобы сговорились с Россией, чтобы подорвать американские выборы. Собственные "утки" Трампа подрывают его способность противостоять пропаганде враждебных стран.

Автор отмечает, что президента США парвильно хвалили за ракетный удар по Сирии в ответ на то, как режим Башара Асада применил химическое оружие. Но этот его ответ вызвал информационную войну, в которой Асад и его российские союзники избежали обвинений в совершенных ими зверствах. Дамаск и Москва начали плодить альтернативные сценарии, рассказывая, что это якобы американские самолеты разбомбили состав с ядовитым зарином, а все доказательства против режима Асада были "сфабрикованы".

"Мы не знаем, где те мертвые дети были убиты. Они вообще были мертвы?" - заявил Асад.

Путин очень хорошо разбирается в этих играх по распространению лжи для того, чтобы запутать простых потребителей новостей и провести знак равенства между западными правительствами и его собственным. Армия троллей и телеканалы вроде RT несут эту ложь по всему миру. Создается впечатление, что каждый источник информации сомнительный, а объективной правды не существует.

Блинкен вспоминает, как во времена работы в Госдепартаменте вместе с другими коллегами провел много часов, развенчивая российскую пропаганду и убеждая людей в разных странах, что именно Россия вторглась в Украину, она перебрасывает войска и вооружения на украинскую территорию и именно она стоит за уничтожением малайзийского "Боинга 777".

"Пропаганда Путина сделала нашу работу тяжелей, чем мы ожидали. Но у нас был козырь в рукаве, который часто нас выручал: доверие к президенту Обаме. Иностранные лидеры доверяли его слову даже тогда, когда не соглашались с его политикой", - пишет бывший американский чиновник.

Он напоминает, как в 1962 году президент Франции Шарль де Голль отверг все предоставляемые Госдепартаментом фото 90 ядерных ракет СССР на Кубе, сославшись на то, что ему достаточно самого слова президента Джона Кеннеди.

"Если Трамп продолжит распространять свою дезинформацию на разные темы, он уничтожит это преимущество. И Америку будут рассматривать, как любую другую страну. А нашим врагам именно это и нужно. Это усложнит способность администрации объединить других против угроз для нашей национальной безопасности", - говорится в статье.

Тем временем, в Сенате США рассмотрят законопроект о борьбе с "пропагандой и дезинформацией" РФ. Законопроект, после официального представления, станет одним из по меньшей мере двух распространенных в Конгрессе в последние годы законов, которые стремятся изменить некоторые операции международных средств массовой информации США.

В это же время, издание Washington Post писало, что телешоу помогают Путину легко менять "врагов" России. На протяжении последних двух лет пропагандистские шоу направляют общественное мнение в России от одного кризиса к другому. Сначала они заставляли россиян эмоционально реагировать на революцию в Украине, потом на аннексию Крыма, уничтожение малайзийского авиалайнера "Боинг 777" и теперь вторжение России в Сирию.