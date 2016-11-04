США продлили санкции против Ирана еще на год

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Речь идет о санкциях, которые США ввели против Ирана в 1979 году.

США оставили Иран под санкциями neftegaz.ru санкции США против Ирана еще на один год.

"В соответствии с разделом 202(D) закона о национальных чрезвычайные меры (50 U. S. С. 1622(d)), я продолжаю на год чрезвычайное положение в отношении Ирана", – говорится в указе президента Обамы, опубликованном на сайте Белого дома.

Речь идет о санкциях, введенных США против Ирана в 1979 году после того, как во время Исламской революции 50 американских дипломатов оказались в иранском плену.

"Наши отношения с Ираном еще не вернулись в нормальное русло, и процесс выполнения договоренностей с Ираном, от 19 января 1981 года, продолжается до сих пор. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 14 ноября 1979 года, должно оставаться в силе", - сообщается в документе.

16 января МАГАТЭ объявила, что Иран выполнил взятые на себя международные обязательства в рамках соглашения по его ядерной программе, подписанного в июле прошлого года. В тот же день Европейский союз заявил о снятии всех экономических и финансовых санкций в отношении Ирана. Вашингтон формально отменил санкции против Ирана, связанные с банковской деятельностью, морской торговлей, поставками стали и в ряде других областей