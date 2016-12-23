США призвали Россию немедленно отменить закон об иностранных агентах

В Госдепе считают, что закон нарушает права человека.

Россию призывают отменить закон об иностранных агентах radiosvoboda.org/

Государственный департамент США обнародовал свое заявление к российским властям, в котором призвал отменить недавно введенный закон об иностранных агентах, как нарушающий права человека.

"Россия достигла плачевного результата, когда внесла 150 неправительственных организаций в список так называемых иностранных агентов ", - отмечается в распространенном документе.

В Госдепе подчеркнули, что использование термина "иностранный агент" в России представляет собой предположение, что эти организации являются предателями.

"На самом деле, в соответствии с этим законодательством Россия преследует организации, которые посвящают себя такой деятельности как борьба с пытками, предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа и даже защиту мигрирующих птиц", - отметили в дипломатическом ведомстве США.