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США призвали Россию немедленно отменить закон об иностранных агентах

23 декабря в 01:16

В Госдепе считают, что закон нарушает права человека. 

Госдеп США
Россию призывают отменить закон об иностранных агентах
radiosvoboda.org/

Государственный департамент США обнародовал свое заявление к российским властям, в котором призвал отменить недавно введенный закон об иностранных агентах, как нарушающий права человека. 

"Россия достигла плачевного результата, когда внесла 150 неправительственных организаций в список так называемых иностранных агентов ", - отмечается в распространенном документе. 

В Госдепе подчеркнули, что использование термина "иностранный агент" в России представляет собой предположение, что эти организации являются предателями. 

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"На самом деле, в соответствии с этим законодательством Россия преследует организации, которые посвящают себя такой деятельности как борьба с пытками, предотвращение распространения ВИЧ/СПИДа и даже защиту мигрирующих птиц", - отметили в дипломатическом ведомстве США.

По материалам: Укринформ
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