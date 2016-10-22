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США призвали к устойчивому прекращению огня в Алеппо

22 октября в 01:06

Вашингтон одобряет продление "гуманитарной паузы".

Джон Кирби
В Госдепартаменте прокомментировали ситуацию в Сирии
Кадр/YouTube
Официальный Вашингтон позитивно оценивает продление "гуманитарной паузы" в сирийском Алеппо, указывая на необходимость расширения усилий для прекращению боевых действий вокруг этого города и переходу к мирному политическому диалогу по Сирии.

"Мы видели сообщения о продлении "гуманитарной паузы". Конечно, мы приветствуем это", – заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби на брифинге в пятницу, 21 октября.

Спикер Госдепартамента выразил надежду, что пауза позволит доставить пострадавшим в Алеппо необходимые еду, воду и медикаменты, а также не исключил что глава внешнеполитического ведомства США Джон Керри может провести дополнительные консультации по Сирии в ближайшие дни.

"Многосторонняя дискуссия в Женеве будет продолжаться, чтобы попытаться достичь чего-то более стойкого, более стабильного, даже за пределами Алеппо", – подчеркнул Кирби.

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Напомним, 21 октября в российском Генштабе сообщили о продлении "гуманитарной паузы" в Алепо еще на сутки.

В то же время,  агентство Reuters со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель.

По итогам трехсторонней встречи с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина в Берлине, Меркель и Олланд не исключили введение новых санкций ЕС против России в связи с ее действиями в Сирии.

По материалам: Укринформ
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Тэги Алеппо Сирия РФ США ЕС санкции
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