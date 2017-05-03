США придется стать арбитром в азиатском регионе для формирования широкой коалиции против КНДР - эксперт

Между Японией и Южной Кореей достаточно противоречий и недоверия.
Автор напоминает, что японские силы впервые с момента завершения Второй мировой войны могут оказаться втянутыми в вооруженный конфликт вопреки Конституции и, главное, на фоне давних опасений перед японским милитаризмом со стороны соседей. Недовольство японскими маневрами высказали не только в Пекине, но и в Сеуле. Многочисленные исторические обиды со стороны Южной Кореи снова выходят на поверхность, осложняя диалог между двумя столицами. Последние опросы показывают, что лишь 14% южнокорейских граждан доверяют Японии.
Курнышова добавляет, что и в самой Южной Корее очередной ядерный кризис воспринимается как исключительно несвоевременный. 9 мая состоятся выборы президента, пройдут они в сложной внутриполитической ситуации, что не располагает к масштабным международным акциям. Кроме того, Сеул не хочет обострения с Пекином, и оттого преследует цели, не совпадающие с японскими: любой ценой снизить напряженность на полуострове. Позиция Южной Кореи не находит понимания у Токио. Обе страны имеют соглашения об обмене разведывательной информацией по КНДР и по совместным действиям для отражения ракетных атак в Японском море. Вдобавок, как раз на днях обострилось давнее противостояние вокруг островов Лианкур, суверенитет над которыми оспаривают Токио и Сеул.
"В высказанных и невысказанных взаимных претензиях партнеров придется разбираться Вашингтону. Ему надо решать, чью сторону принять, или как найти способ склонить оппонентов к компромиссу. Ведь у всех американских партнеров есть веские основания рассчитывать на поддержку США. От участия в американском многостороннем партнерстве в Азии они ожидают не только защиты со стороны Вашингтона в случае военной угрозы извне, но и поддержки в достижении собственных целей. Согласие США с такой постановкой вопроса можно найти в двусторонних декларациях и заявлениях", – пишет автор.поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.
Подробнее о проблемах США в азиатском регионе читайте в статье Юлии Курнышовой "Все непросто с американскими союзами в Азии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA