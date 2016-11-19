США прекращает покупать российские вертолеты для Афганистана

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Санкции против РФ из-за агрессии в Украине не препятствовали доставке в Афганистан российских вертолетов в течение двух лет.

Sikorsky UH-60 Black Hawk изготавливается в штате Коннектикут

Министерство обороны США уведомило Конгресс о планах прекращения закупки российских вертолетов Mi17 для Афганистана и будет покупать вертолеты американского производства Sikorsky Black Hawk.

"Я никогда не смогу понять, почему правительство США отсылает деньги налогоплательщиков в Россию за вертолеты для Афганистана, в то время как Россия поддержала режим Асада в Сирии и вторжение на восток Украины. Если Пентагон закупает вертолеты, то они должны быть сделаны в Америке", – сказал сенатор Крис Мерфи, сообщает "Радіо Свобода".

"В условиях попыток России подорвать наши цели внешней политики на Ближнем Востоке и ее продолжающаяся агрессии в Украине, настало время, чтобы Соединенные Штаты прекратили свою зависимость от российского производства вертолетов для операций в Афганистане", – сказала член Палаты представителей США Роза Делауро.

Она добавила, что надо уделять первоочередное внимание американским производителям и работникам.

Санкции Запада в отношении России за ее агрессию в Украине не препятствовали доставке российских вертолетов и их комплектующих в Афганистан в течение последних двух лет.

Sikorsky UH-60 Black Hawk, который еще называют просто "Черный ястреб" - американский многоцелевой тактический вертолет, предназначенный для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также для эвакуации раненых и транспортировки крупногабаритных грузов. Изготавливается в штате Коннектикут.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продления санкций против России в связи с агрессией против Украины, действие которых истекает в январе 2017 года.

Ранее источники Reuters указали на обеспокоенность европейских лидеров, которые опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может инициировать отмену санкций против России за вооруженную агрессию против Украины.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.

Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.