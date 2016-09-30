США построят базы беспилотников в Нигере для борьбы с исламистами в Мали и Ливии

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На строительство новой военной базы в городе Агадес на севере Нигера Пентагон выделил 50 млн долларов.

Основную часть ударной мощи нового стратегического объекта составят беспилотники af.mil

Базу беспилотников в Нигере США планируют использовать для борьбы с исламистами в соседних Мали, Нигерии и Ливии.

Основную часть ударной мощи нового стратегического объекта составят беспилотники. Базу обещают достроить уже в следующем году.

Сейчас несколько американских военных и беспилотники MQ-9 Reaper постоянно присутствуют на французской базе 101 в Ниамее - столице Нигера, расположенной на 900 километров южнее Агадеса.

Авиабаза 101 является ключевой точкой операции "Бархан", в рамках которой с августа 2014 года французские дроны наносят удары по исламистам в пограничных с Нигером государствах.

Однако Агадес, как утверждают в минобороны США, дает военным больше стратегических возможностей для борьбы с джихадистами.

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Мишель Балданзы, Пентагон оплатит строительство новой ВПП, инфраструктуры и сопутствующих служебных помещений в Агадесе. Военные эксперты допускают, что новая база обойдется США вдвое дороже заявленной стоимости.

Как утверждается на сайте-агрегаторе анонимных источников The Intercept, Пентагон рассматривает агадесскую стройку как самый важный американский военно-инфраструктурный проект на африканском континенте.

Дроны регулярно используются Францией и США для борьбы с исламистскими группировками: военные рассматривают боевые вылеты на такие задания как ненужный риск для пилотов обычных самолетов.