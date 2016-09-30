США построят базы беспилотников в Нигере для борьбы с исламистами в Мали и Ливии

На строительство новой военной базы в городе Агадес на севере Нигера Пентагон выделил 50 млн долларов.
Основную часть ударной мощи нового стратегического объекта составят беспилотники. Базу обещают достроить уже в следующем году.
Сейчас несколько американских военных и беспилотники MQ-9 Reaper постоянно присутствуют на французской базе 101 в Ниамее - столице Нигера, расположенной на 900 километров южнее Агадеса.
Авиабаза 101 является ключевой точкой операции "Бархан", в рамках которой с августа 2014 года французские дроны наносят удары по исламистам в пограничных с Нигером государствах.
Однако Агадес, как утверждают в минобороны США, дает военным больше стратегических возможностей для борьбы с джихадистами.
По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Мишель Балданзы, Пентагон оплатит строительство новой ВПП, инфраструктуры и сопутствующих служебных помещений в Агадесе. Военные эксперты допускают, что новая база обойдется США вдвое дороже заявленной стоимости.
Как утверждается на сайте-агрегаторе анонимных источников The Intercept, Пентагон рассматривает агадесскую стройку как самый важный американский военно-инфраструктурный проект на африканском континенте.
Дроны регулярно используются Францией и США для борьбы с исламистскими группировками: военные рассматривают боевые вылеты на такие задания как ненужный риск для пилотов обычных самолетов.Русская служба Би-би-си