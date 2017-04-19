США построили самую точную атомную бомбу - Newsweek

Она заменит четыре модели бомб в американском ядерном арсенале.

США создали обновленную версию атомной бомбы B61. Flickr/Peter Burka

США построили лучшую, "умную" ядерна бомбу , способную заменить четыре предыдущие модели. И по состоянию на прошлый месяц, она готова к применению.

Об этом пишет Newsweek, добавляя, что ВВС США заявили об успешном проведении инертного испытания обновленной версии своей главной ядерной гравитационной бомбы - B61 - в марте. Это произошло в процессе обновления второго в мире ядерного арсенала. Долгожданный процесс начался на фоне инициативы президента Дональда Трампа пересмотреть ядерные возможности США.

В ходе испытаний обновленная бомба B61-12 была сброшена на тренировочном полигоне в штате Невада для оценки ее системы контроля огня, радиолокационного высотомера, ее ракетных двигателей и компьютера контроля. B61-12 должна заменить четыре предыдущие версии бомбы: B61-3, -4, -7 и -10. Производство новой американской бомбы должно начаться до 2020 года в рамках программы продления функционирования ядерного арсенала Центра военновоздушных ядерных сил США и отдела ядерной безопасности Департамента энергетики США.

"Бомба B61-12 позволит сохранить нынешние возможности воздушной ветви в триаде американских ядерных стратегических сил. Ее можно будет использовать как с борта бомбардировщиков так и самолетов двойного назначения, которые поддерживают силы НАТО", - сказал директор воздушной ветви ядерной дивизии ВВС США Пол Уо.

B61-12 будет совместимой с рядом американских самолетов, включая B-2A Spirit, B-21 Raider, F-15E Strike Eagle, F-16C/D и F-16 MLU Fighting Falcon, F-35 Lightning II и PA-200 Tornado. Издание пишет, что технология новой бомбы позволяет поражать цели с точностью до 30 метров. Более скромная, чем у предшественников, мощность также позволит наносить более точный стратегический удар с меньшим радиактивным выбросом.

Издание отмечает, что в рамках 10-миллиардной программы продления дееспособности оружия 1,4 миллиарда пойдут на производство 500 бомб B61-12. В целом же программа модернизации американского ядерсеналу обойдется США в 400 миллиардов долларов до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Трамп допускает возобновления ядерной гонки вооружений. По словам республиканца, США продержаться в подобной гонке дольше всех стран.

Последние несколько лет разговоры о ядерных арсеналах стран возникают все чаще. Издание Financial Times писало, что появление у Германии ядерного арсенала больше не кажется немыслимой. Вспышка обсуждения немецкого ядерного оружия начался после победы Дональда Трампа. Через несколько дней после выборов в США издание Der Spiegel вышло со статьей, в которой ставился вопрос, не следует ли Германии подумать о собственные силы ядерного сдерживания, если Америка больше не занимается безопасностью Европы и НАТО.

Эту идею подхватил бывший полковник и представитель ХДС по вопросам иностранных дел в парламенте Германии Родерих Кісеваттер.