США построили четыре военные базы в Мосуле

На базах установлены жесткие меры безопасности.

В иракском Мосуле американцы построили новые военные базы South Front

Солдаты американской армии заняли позиции в четырех районах восточного Мосула для подготовки к новой наступательной операции по вытеснению боевиковиз иракского города.На новых американских базах введены жесткие меры безопасности, которые запрещают доступ даже иракским войскам, передает Iraqi News

Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.