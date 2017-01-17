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США построили четыре военные базы в Мосуле

17 января в 10:54

На базах установлены жесткие меры безопасности.

Мосул 1
В иракском Мосуле американцы построили новые военные базы
South Front


Солдаты американской армии заняли позиции в четырех районах восточного Мосула для подготовки к новой наступательной операции по вытеснению боевиков ИГИЛ из иракского города.

На новых американских базах введены жесткие меры безопасности, которые запрещают доступ даже иракским войскам, передает Iraqi News.

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Иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади, который ранее собирался взять Мосул под контроль правительственных войск до конца 2016 года, 28 декабря сообщил о том, что для победы над "Исламским государством" в Ираке потребуется еще три месяца.

Напомним, 20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ирак США армия ИГИЛ
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