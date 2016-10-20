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США подтвердили готовность защитить Южную Корею от КНДР

20 октября в 08:02

Штаты готовы обеспечить обширную программу сдерживания в связи с угрозой, исходящей от КНДР.

США Южная Корея
США намерены в кратчайшие сроки разместить в Южной Корее противоракетную систему THAAD
kapital.kz
Джон Керри и Эштон Картер встретились в Вашингтоне со своими южнокорейскими коллегами. Так, Керри заявил, что США пообещали сделать все необходимое для защиты от Северной Кореи и выполнения своих обязательств перед Южной Кореей. 

Министр обороны США в свою очередь отметил, что обязательства Вашингтона по обеспечению "обширной программы сдерживания, гарантированной полным спектром оборонных средств США" в связи с угрозой Южной Корее, исходящей от КНДР, остаются неизменными. 

В центре внимания участников встречи находился вопрос о реакции на недавно проведенные Северной Кореей ракетно-ядерные испытания. Керри подчеркнул, что США намерены, по возможности, в кратчайшие сроки, разместить в Южной Корее противоракетную систему THAAD.

Ранее сообщалось, что Южная Корея разместит систему противоракетной обороны THAAD на поле для гольфа в юго-восточной части страны. 

СМИ писали, что Южная Корея раскрыла план по ликвидации Ким Чен Ына

В Южной Корее заявляли, что при любой попытке со стороны Северной Кореи осуществить ядерную атаку смогут уничтожить Пхеньян неядерными средствами.

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16 октября Пентагон зафиксировал неудачный пуск баллистической ракеты в КНДР

ранее на полигоне Пхунгери в КНДР была зафиксирована возросшая активность, свидетельствующая о подготовке к очередному ядерному испытанию.

27 сентября Пхеньян сообщил о завершении разработки ядерного оружия.

Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями. 

Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: Голос Америки (русская служба)
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Тэги Корея США Керри КНДР
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