США подтвердили готовность защитить Южную Корею от КНДР

Штаты готовы обеспечить обширную программу сдерживания в связи с угрозой, исходящей от КНДР.

США намерены в кратчайшие сроки разместить в Южной Корее противоракетную систему THAAD kapital.kz

Джон Керри и Эштон Картер встретились в Вашингтоне со своими южнокорейскими коллегами. Так, Керри заявил, что США пообещали сделать все необходимое для защиты от Северной Кореи и выполнения своих обязательств перед Южной Кореей.

Министр обороны США в свою очередь отметил, что обязательства Вашингтона по обеспечению "обширной программы сдерживания, гарантированной полным спектром оборонных средств США" в связи с угрозой Южной Корее, исходящей от КНДР, остаются неизменными.

В центре внимания участников встречи находился вопрос о реакции на недавно проведенные Северной Кореей ракетно-ядерные испытания. Керри подчеркнул, что США намерены, по возможности, в кратчайшие сроки, разместить в Южной Корее противоракетную систему THAAD.

Ранее сообщалось, что Южная Корея разместит систему противоракетной обороны THAAD на поле для гольфа в юго-восточной части страны.

СМИ писали, что Южная Корея раскрыла план по ликвидации Ким Чен Ына.

В Южной Корее заявляли, что при любой попытке со стороны Северной Кореи осуществить ядерную атаку смогут уничтожить Пхеньян неядерными средствами.

ранее на полигоне Пхунгери в КНДР была зафиксирована возросшая активность, свидетельствующая о подготовке к очередному ядерному испытанию.

27 сентября Пхеньян сообщил о завершении разработки ядерного оружия.

Напомним, 9 сентября КНДР провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР. Как сообщалось, президент США Барак Обама также осудил ядерные испытания в КНДР и пригрозил Пхеньяну новыми санкциями.

Подробнее о ядерных испытаниях в КНДР читайте в статье "Северная Корея: шантаж расщепленным атомом" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".