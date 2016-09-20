США пересмотрят сотрудничество с РФ по Сирии после авиаудара по гуманитарному конвою

Вашингтон возлагает ответственность за бомбардировки на сирийский режим Башара Ассада.

Жертвами бомбардировки в Алеппо стали не менее 12 человек Northcountrypublicradio

После авиаударов по автоколонне с гуманитарной помощью ООН близ Алеппо Штаты заявили, что пересмотрят перспективу сотрудничества с Россией по решению конфликта в Сирии. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Так, ООН подтвердила, что атака с воздуха уничтожил ее гуманитарную колонну. Жертвами бомбардировки стали не менее 12 человек - водители и работники Красного Полумесяца. Бомбы попали в 18 грузовиков, а также повредили состав Красного Полумесяца.

Спасатель с "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и памперсы.

Еще до атаки на колонну ООН госсекретарь США Джон Керри призвал Россию повлиять на режим Ассада, чтобы предотвратить бомбовые удары по мирным и гуманитарным объектах.

По данным правозащитников, после объявления перемирия Алеппо подвергся 35 бомбардировок.

Aid convoy destroyed: air raids, shelling resume after Syria army declares truce over https://t.co/uuMU3GkjXP pic.twitter.com/0Cw4QjzBvl — AFP news agency (@AFP) 20 вересня 2016 р.

Сирийский город Алеппо подвергся обстрелам спустя несколько часов после того, как силы Башара Асада объявили о своем выходе из соглашения о прекращении огня.

Несколькими часами ранее командование войск Башара Асада заявило, что не видит смысла далее соблюдать соглашение о прекращении огня, которое было подписано представителями США и России в ночь на 10 сентября.