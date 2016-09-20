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США пересмотрят сотрудничество с РФ по Сирии после авиаудара по гуманитарному конвою

20 сентября в 12:36

Вашингтон возлагает ответственность за бомбардировки на сирийский режим Башара Ассада.

сирия
Жертвами бомбардировки в Алеппо стали не менее 12 человек
Northcountrypublicradio
После авиаударов по автоколонне с гуманитарной помощью ООН близ Алеппо Штаты заявили, что пересмотрят перспективу сотрудничества с Россией по решению конфликта в Сирии. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Так, ООН подтвердила, что атака с воздуха уничтожил ее гуманитарную колонну. Жертвами бомбардировки стали не менее 12 человек - водители и работники Красного Полумесяца. Бомбы попали в 18 грузовиков, а также повредили состав Красного Полумесяца. 

Спасатель с "Сирийской гражданской обороны" показал, что в конвое были продукты, лекарства, одеяла и памперсы. 

Еще до атаки на колонну ООН госсекретарь США Джон Керри призвал Россию повлиять на режим Ассада, чтобы предотвратить бомбовые удары по мирным и гуманитарным объектах. 

По данным правозащитников, после объявления перемирия Алеппо подвергся 35 бомбардировок.

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Сирийский город Алеппо подвергся обстрелам спустя несколько часов после того, как силы Башара Асада объявили о своем выходе из соглашения о прекращении огня.

Несколькими часами ранее командование войск Башара Асада заявило, что не видит смысла далее соблюдать соглашение о прекращении огня, которое было подписано представителями США и России в ночь на 10 сентября.

По материалам: Euronews
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Тэги Сирия ООН США Алеппо конвой
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