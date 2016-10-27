США перебросят часть своих военных из Германии в Польшу

К апрелю в Польше разместят около 900 американских военнослужащих, а из штата Колорадо в Европу прибудет дополнительная бронетанковая бригада.

США перебросят в Европу дополнительную бронетанковую бригаду apt. John Farmer, 1st Brigade Combat Team, 1st Cav

США перебросят из Германии в Польшу батальон сухопутных войск из 900 военнослужащих, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Эштон Картер.

Военные будут переброшены в рамках мероприятий по сдерживанию России на восточных границах Альянса, о чем было договорено на саммите НАТО в Варшаве, сообщает ТАСС.

Американские военные разместятся в районе города Орыш на северо-востоке Польши. Это подразделение также будет укреплено военными (по одной роте) из Румынии и Великобритании. Кроме того, в рамках ротации контингента США направят в Европу дополнительную бронетанковую бригаду, которая сейчас базируется в штате Колорадо.

Сухопутное подразделение из Германии в Польшу перебазируется в апреле, а бригада из Колорадо прибудет в феврале 2017 года.

"Сначала у нее пройдут учения в Польше. Затем бригада отправит подразделения размером с роту в Болгарию, Румынию и страны Балтии", - рассказал Картер. В Прибалтике эти части останутся "до прибытия батальонов НАТО", а потом - в июне и июле - бригада проведет учения Saber Strike в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, а также маневры Swift Response, Saber Guardian и Noble Partner в Болгарии, Румынии и Грузии.

Один батальон из состава бригады также будет направлен в Румынию, сообщил американский министр обороны. Он объяснил, что этот батальон войдет в состав тренировочной бригады НАТО, которую альянс решил сформировать в Румынии для усиления своих позиций на Черном море.

Как сообщалось, участники министерской встречи НАТО (в числе участников и США) в среду, 26 октября, договорились о совместном присутствии в странах на восточном фланге Альянса, в частности в Румынии.

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.