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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Пентагон планирует начать развертывание третьей боевой бригады в феврале.

Кук заявил, что США выполняет план, который был согласован с союзниками по НАТО ensonguncelhaber.com

США будет продолжать укреплять свои военные силы в Европе по плану, независимо от намерений Дональда Трампа, который победил на выборах президента.

"Мы выполняем план, котрый был согласован с нашими союзниками по НАТО. На даный момент у нас есть один верховный главнокомандующий", - сказал представитель Пентагона Питер Кук, сообщает AFP.

Он также добавил, что США намерены начать развертывание дополнительной боевой бригады в феврале. Таким образом количество американских бригад в Европе возрастет до трех, чтобы усилить защиту восточной Европы от возможного нападения со стороны РФ.

Трамп, который вступит в должность президента США в январе, во время своей кампании обещал, что участие США в НАТО во время его президентства будет зависеть от платежей членов альянсу.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.