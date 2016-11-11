США отправят в Европу еще одну военную бригаду независимо от намерений Трампа

Пентагон планирует начать развертывание третьей боевой бригады в феврале.
США будет продолжать укреплять свои военные силы в Европе по плану, независимо от намерений Дональда Трампа, который победил на выборах президента.
"Мы выполняем план, котрый был согласован с нашими союзниками по НАТО. На даный момент у нас есть один верховный главнокомандующий", - сказал представитель Пентагона Питер Кук, сообщает AFP.
Он также добавил, что США намерены начать развертывание дополнительной боевой бригады в феврале. Таким образом количество американских бригад в Европе возрастет до трех, чтобы усилить защиту восточной Европы от возможного нападения со стороны РФ.
Трамп, который вступит в должность президента США в январе, во время своей кампании обещал, что участие США в НАТО во время его президентства будет зависеть от платежей членов альянсу.
Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.
Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.
А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.AFP