США отправит к берегам Кореи еще два авианосца

Авианосец "Карл Винсон" войдет в Японское море 25 апреля.

Три авианосца США будут сдерживать Северную Корею navaltoday.com

Соединеные штаты Америки отправят в в Японское море к берегамв общей сложности три авианосца. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон", который уже выдвинулся в этот район, также в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц". А "Карл Винсон" войдет в Японское море 25 апреля.

Нахождение сразу трех авианосцев, с военной точки зрения, беспрецедентный случай, тем самым США прямо показывают свой подход в отношении КНДР, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап", пишет РИА "Новости".

"Правительство Дональда Трампа действиями демонстрирует силу сдерживания Северной Кореи, и ожидается, что оно и впредь будет совершенно не таким, как при прежней администрации", — цитирует агентство свой источник.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.