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США отказались от предложения России создать еще один следственный орган по химатакам в Идлибе

27 апреля в 09:46

По словам представителей США, нынешних механизмов достаточно для расследования этого инцидента.

Госдеп США
В Госдепартаменте отвергли идею создания дополнительного органа по расследованию химатак в Идлибе
radiosvoboda.org/
Представитель Государственного департамента США сказал, что его страна не поддерживает предложение России создать еще один орган по расследованию химической атаки в Идлибе. По словам представителя Госдепа, нынешних механизмов достаточно, чтобы провести расследование по этому вопросу, сообщает "Укринформ".

В Госдепе отмечают, что расследования могут проводиться на базе "Организации по запрету химического оружия" и через объединенный механизм расследования.

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Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".

По материалам: Укринформ
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Тэги Сирия расследование химия США
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