США отказались от предложения России создать еще один следственный орган по химатакам в Идлибе

По словам представителей США, нынешних механизмов достаточно для расследования этого инцидента.

В Госдепартаменте отвергли идею создания дополнительного органа по расследованию химатак в Идлибе radiosvoboda.org/

Представитель Государственного департамента США сказал, что его страна не поддерживает предложение России создать еще один орган по расследованию. По словам представителя Госдепа, нынешних механизмов достаточно, чтобы провести расследование по этому вопросу, сообщает " Укринформ ".

В Госдепе отмечают, что расследования могут проводиться на базе "Организации по запрету химического оружия" и через объединенный механизм расследования.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".