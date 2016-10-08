США официально обвинили Россию в хакерских атаках

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Власти США считают, что только высшие российские чиновники могли одобрить такие действия.

Хакерские атаки были осуществлены с целью повлиять на выборы президента США Pixabay

Правительство Соединенных Штатов официально обвинило Россию в организации кибератак на Демократическую партию во время президентской избирательной кампании.

"Принимая во внимание масштабы и серьезность таких попыток, мы считаем, что только высшие российские чиновники могли одобрить такие действия", - сказано в совместном заявлении Министерства внутренней безопасности США и директора Национальной разведки.

Также указывается, что эти кражи и раскрытия информации предназначены для вмешательства в избирательный процесс Соединенных Штатов.

В американском правительстве отметили, что атаки были осуществлены с целью повлиять на выборы президента США, которые должны состояться 8 ноября.

В середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

В мае нынешнего года директор национальной разведки США Джеймс Клэппер предупредил, что хакеры, работающие в интересах иностранных государств, ведут слежку за кандидатами на пост президента США.