США объявили о выходе из переговоров с РФ по Сирии

В Госдепартаменте уверены, что Кремль намерен продолжать действия, направленные срыв достигнутых ранее договоренностей.

В Госдепартаменте констатировали провал переговоров с РФ по Сирии Кадр/YouTube

Государственный департамент США сообщил, что Вашингтон прекращает двухсторонние переговоры с Кремлем по мирному урегулированию

"К сожалению, Россия не выполнила взятые на себя обязательства, в том числе, свои обязательства по международному гуманитарному праву, и резолюцию Совбеза ООН 2254. Россия такжене хочет или не в состоянии обеспечить соблюдение сирийским режимом договоренностей, с которыми Москва согласилась", – заявил официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 3 октября.

Кирби подчеркнул, что в Госдепартаменте уверены в намерениях Москвы продолжать совершать действия, направленные на срыв достигнутых ранее договоренностей. Об этом свидетельствуют атаки на объекты гражданской инфраструктуры, госпитали, а также на гуманитарный конвой под Алеппо.

"Россия и сирийский режим сделали выбор в пользу военного курса, несовместимого с режимом прекращения огня", – подчеркнул Кирби.

США выводят из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".