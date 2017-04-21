США нужен подход к Китая для обуздания КНДР - The Economist

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Китай не хочет, чтобы американские солдаты оказались возле его границ, и Вашингтону придется убедить, что это не входит в его интересы.

США смогут добиться поддержки Китая в вопросе КНДР, если смогут убедить его, что не хотят свержения режима. РИА Новости

Несмотря на всю эксцентричность, диктаторКин Чен Ын ведет себя рационально. Он помнит об опыте ливийского лидера Муаммара Каддафи, который отказался от ядерной программы в обмен на хорошие отношения с Западом, а потом поплатился за это жизнью.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что северокорейский правитель рассматривает ядерное оружие как гарантию выживания своего режима, несмотря на то, что было бы настоящим самоубийством применить ее. В президента США Дональда Трампа нет возможности убедить Ким Чен Ына изменить свою точку зрения. Экономические санкции, которые могут больно ударить по простым северным корейцам, даже не испортят настроение их диктатору. Кибератаки могут замедлить ядерную программу КНДР, но не остановят ее. Америка может развязать корейскую головоломку только с помощью Китая.

У Пекина есть рычаги влияния на Ким Чен Ына. Ведь 85% северокорейской внешней торговли припадает на китайский рынок. Кроме того, нефть "коммунистическая монархия" тоже получает из Китая. Но интересы Пекина не такие, как у Вашингтона.

"Северная Корея для него - союзник. Китайским лидерам не нравится режим Кима, но они не хотят его падения и объединения Северной Кореи с демократическим Югом по немецкому сценарию. Китай боится, что это будет означать потерю ценного буфера. В Южной Корее базируются 28,5 тысяч солдат США. И Китай не хочет, чтобы они вдруг оказались у его границ", - говорится в статье.

Чтобы сдержать КНДР и вести успешную внешнюю политику более широко, Трампу придется научиться говорить с Китаем. Заключать сделки - его инстинкт. На прошлой неделе он написал на Twitter, что сказал лидеру Китая Си Цзиньпину о том, что "торговое соглашение с США будет значительно лучше для сторон, если решить проблему Северной Кореи". Позже он также объяснил свое решение не объявлять Китай "манипулятором валют" в обмен на помощь с северокорейским вопросам. Отказ от угроз относительно валюты - это правильная политика, но подход Трампа к политике как к какому-то обмену - наоборот.

Китай охотно поделил бы мир на сферы влияния, оставив право за большими государствами доминировать в своих регионах и пользоваться торговыми привилегиями в других местах. Америка же длительное время была на страже основанного на правилах мирового порядка, которым могут пользоваться все страны: большие и малые, - и который обеспечивал мир и экономический рост в мире с 1945-го года. Очевидное пренебрежение Трампа таким порядком тревожит. Ведь мир может стать более опасным местом, если Америка вдруг позволит Китаю нарушать правила в обмен на помощь в решении тех или иных проблем. Лучшим ответом на подъем Китая стали бы усилия США по укреплению основанного на правилах мирового порядка, после чего Пекин можно было пригласить присоединиться к нему. Однако, не похоже, чтобы Трамп собирался это сделать.

Поэтому наибольшая надежда пока возлагается на дипломатов, которые могут убедить Китай, что укрощение Северной Кореи входит в его интересы. Поэтому для начала нужно говорить о самой КНДР, а не о юане или американских рабочих местах.

Китаю не пойдет на пользу, если Пхеньян дестабилизирует Дальний Восток начнет региональную гонку вооружений, заставив лидеров Японии и Южной Кореи строить свои ядерные арсеналы. Трамп должен заверить союзников в Сеуле и Токио, что они под защитой "Дяди Сэма". Но ему также придется иметь дело с тревогами Китая.

В конце концов, ему нужно дать понять, что замораживание и свертывание северокорейской ядерной программы - это цель США, а не смена режима. Также Трамп может дать гарантии Китаю, что в случае обьеданння КНДР с Южной Кореей американские войска остаются на своих нынешних позициях на юге. Пекину нехочеться признавать возможность завршення династии Кимов, но такие процессы не возможно спланировать.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.